Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

O Município de Vila Pouca de Aguiar vai atribuir regalias sociais aos Bombeiros Voluntários em áreas como habitação, educação, desporto, cultura e lazer. Cerca de meia centena de bombeiros será abrangida por esta medida social.

No setor da habitação, pode haver isenção do pagamento da taxa relativa a licenças com habitação própria ou incentivo à renda até 100 euros por mês, relativos ao Imposto Municioal sobre Imóveis (IMI).

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes