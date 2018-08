Pai e filha de 10 anos feridos em colisão

03 Maio 2018 às 11:43 Facebook

Um homem de 41 anos e uma criança de 10 anos, pai e filha, tiveram de ser transportados ao hospital de Vila Real, esta quinta-feira, após uma colisão entre o automóvel onde seguiam e um ligeiro de mercadorias na Carrica, em Vila Pouca de Aguiar.

A colisão terá acontecido durante uma ultrapassagem mal calculada. Segundo o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, José Relva, "uma das viaturas estava a tentar virar para as bombas quando a outra acabou por embater na zona lateral do automóvel, do lado do condutor".

José Relva afirmou que pai e filha não sofreram ferimentos graves, mas ambos foram transportados para a unidade hospitalar de Vila Real. O condutor da outra viatura saiu ileso do acidente.

Para o local, foram acionados seis operacionais e três viaturas dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e da GNR.