Um morto e um ferido grave em colisão na EN2

Sandra Borges Hoje às 13:35, atualizado às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 68 anos morreu e o marido, de 71, ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão entre duas viaturas, este sábado de manhã, numa reta da Estrada Nacional 2 (EN2), junto à localidade de Fontes, em Vila Pouca de Aguiar.

O alerta foi dado às 6.05 horas. "Tratou-se de uma colisão traseira entre os dois veículos, um triciclo e um ligeiro de passageiros, que seguiam no sentido Vila Pouca de Aguiar - Vila Real", explicou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A vítima mortal seguia com o marido no veículo de três rodas. "O homem foi transportado ao hospital de Vila Real em estado grave", revelou a comandante dos bombeiros voluntários de Vila Pouca de Aguiar, Diana Silva.

O ocupante do automóvel não sofreu ferimentos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A EN2 esteve cortada durante algum tempo, mas já foi reaberta. Para o local do acidente foram acionadas duas ambulâncias dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar. A GNR esteve no local a investigar as causas do acidente.