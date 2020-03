Isenção temporária de pagamento de água e rendas em Vila Pouca de Aguiar

Hoje às 17:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado, deu alguns conselhos à população e anunciou as medidas que a autarquia vai propor na reunião de câmara da próxima quinta feira, nomeadamente a isenção temporária de pagamento de água e rendas.

Alberto Machado vai propor que o pagamento das faturas de água nos meses de março, abril e maio seja isento. Ainda assim, esclareceu que "o recibo que receberam em março é do mês de fevereiro e esse terá que ser pago, porque as medidas terão que ser tomadas a partir da data do Estado de Emergência, mas esse tem um prazo de pagamento de 90 dias".

Leia mais em A Voz de Trás os Montes