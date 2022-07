Mais de 90% do perímetro do fogo em consolidação em Vila Pouca de Aguiar

JN/Agências Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O comandante distrital de operações de socorro de Vila Real (CODIS) disse esta sexta-feira que entre 90 a 95% do perímetro do incêndio que deflagrou quarta-feira, em Vila Pouca de Aguiar, já se encontra em fase de consolidação e vigilância.

"Podemos considerar grande parte do perímetro em consolidação, salvo dois ou três pequenos reacendimentos que estão a ser trabalhados com o apoio importante dos meios aéreos e que consideramos que estão a ceder favoravelmente aos meios", afirmou Miguel Fonseca, num ponto de situação feito pelas 13 horas.

O responsável acrescentou estar "com boas expectativas para o período da tarde", até porque, apesar da subida da temperatura, o vento vai-se manter com a mesma intensidade e com a mesma direção, até cerca das 18:00, o que permite "dar algum conforto no planeamento".

"Temos mais de 90% do perímetro em consolidação, salvo estas duas reativações. Não temos nenhuma frente ativa, são apenas reativações localizadas", referiu Miguel Fonseca.

O alerta para este fogo foi dado às 17.14 de quarta-feira, em Revel, e, em pouco tempo, verificou-se uma grande mobilização de meios para esta ocorrência que teve uma progressão muito rápida em zona de pinhal e chegou a avançar em três frentes.