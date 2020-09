Vila Pouca de Aguiar: quatro bombeiros infetados com covid-19

Hoje às 17:02 Facebook

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar anunciou esta quarta-feira, dia 16 de setembro, que quatro bombeiros da Associação Humanitária aguiarense se encontram infetados com covid-19.

Com o registo de um bombeiro infetado com covid-19, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, em colaboração com o município aguiarense, procedeu à realização de 33 testes aos bombeiros de serviço, tendo-se registado mais três pessoas que acusaram positivo.

As quatro pessoas infetadas estiveram ao serviço sempre no quartel e estão em isolamento num espaço indicado pelo município. A Associação Humanitária informa ainda que também os voluntários vão ser testados.

