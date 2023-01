Vila Pouca de Aguiar suspende aulas por causa da neve e gelo

JN/Agências Hoje às 09:00 Facebook

A Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar anunciou que, esta quarta-feira, as escolas do concelho vão estar fechadas por "não existirem condições" para a circulação em segurança de transportes escolares, devido à neve e ao gelo.

A neve que caiu em vários municípios do distrito de Vila Real levou hoje à suspensão de transportes escolares e de aulas em municípios como Vila Pouca de Aguiar, Boticas e Montalegre.

Esta manhã, em comunicado, a Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar informou que, "em virtude das condições meteorológicas adversas, neve acumulada e a previsível formação de gelo, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, que contempla a totalidade dos espaços escolares do concelho (Vila Pouca de Aguiar, Pedras Salgadas) estará encerrado por não existirem condições para a circulação em segurança de transportes escolares".

"A Proteção Civil acompanhará em permanência o evoluir das condições meteorológicas, procurando, em conjunto com as entidades responsáveis, repor a normalidade das condições de circulação nas estradas do concelho", salientou ainda.

Em Ribeira de Pena, segundo o presidente da autarquia, João Noronha, há "constrangimentos" nas zonas de Alvadia e Canedo, não havendo esta manhã transportes escolares destas localidade também devido à neve e ao gelo.

Desde terça-feira que os meios da Proteção Civil e dos bombeiros estão espalhados pelas zonas mais altas do distrito de Vila Real, em operações de limpeza de vias e a espalhar sal para que as estradas fiquem transitáveis.