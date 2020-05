Associação de Vila Real cria plataforma online para ajudar agricultores a escoar produção

Hoje às 16:45 Facebook

A Associação Growgreen Food, em Vila Real, criou a plataforma "PromoLocal", que promove as vendas online e está já a ajudar 36 agricultores com dificuldades em escoar a produção devido à covid-19.

"Esta iniciativa pretende combater as fragilidades sentidas pelos pequenos e médios produtores do setor agroalimentar que, neste momento, se encontram com sérias dificuldades no escoamento de produtos", afirma Alexandra Ribeiro, responsável pela Growgreen Food.

A associação é constituída por estudantes de doutoramento da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que, em comunicado, explicou que na plataforma online "PromoLocal" os produtores locais podem divulgar produtos e os comerciantes podem registar as necessidades de bens, de forma gratuita.

Com a declaração do estado de emergência em Portugal e medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela covid-19, que obrigaram ao fecho da restauração, muitos produtores ficaram sem poder escoar produtos. "Os apelos nas redes sociais foram surgindo com maior intensidade e a Growgreen Food sentiu necessidade de atuar e ajudar os produtores", salientou a responsável pela associação.

