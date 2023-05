Alunos vestem-se de polícias e até fiscalizam condutores em Vila Real

Eduardo Pinto Hoje às 21:44 Facebook

São alunos do Centro Escolar das Árvores, em Vila Real. Meninas e meninos de nove e 10 anos. Vêm todos igualmente vestidos, com farda da PSP. Queixo levantado, passo apressado, alinham-se em sentido na formatura em frente ao subcomissário Jaime Cruz. O oficial manda destroçar e seguem para a operação de fiscalização de trânsito.

Beatriz Pinto abeira-se da condutora Susana Gregório, faz continência e pede-lhe os documentos pessoais e do carro. Confere que a carta de condução bate certo com o cartão do cidadão, e que a inspeção está em dia. Devolve-os, diz que "está tudo em ordem", deseja "bom dia" e manda avançar.

"É bom que as crianças comecem desde cedo a perceber o papel da Polícia", comenta Susana, antes de arrancar, deixando Beatriz a confessar que "gostou muito" de participar na operação stop, mas que não passou multas. A manhã ainda permitiu aos polícias de palmo e meio subirem às motas e aos carros da PSP. Maria Gaspar teve um gosto comum a quase todos: "carregar nos botões das luzes e das sirenes".