Associação Borboletas aos Montes: "É bom ter quem entenda as mulheres com cancro da mama"

Espaço da Associação Borboletas aos Montes no Hospital de Vila Real melhora resposta gratuita a quem recupera da doença.

O final de outubro de 2022 não é de boa memória para Fátima Batista, 44 anos, reguense a viver em Vila Real. Foi nessa altura que recebeu o temido diagnóstico: cancro da mama. Cândida Paula Vale, 59 anos, vive na Régua e já levou este "murro" por duas vezes. A primeira, em 2018. No lado esquerdo. A segunda, no direito, em 2021. Nas duas situações também corria o mês de outubro. Ambas são apoiadas pela Associação Borboletas aos Montes, que surgiu em 2019 por vontade da enfermeira Alda Claudino e que agora tem sede no Hospital de Vila Real.

Cândida recorda que a segunda vez que lhe foi diagnosticado o cancro da mama "ainda foi mais desconcertante do que a primeira". Porque "o caroço era mais duro e de outro género, a doença estava mais evoluída e até se pensava que estava metastizada nos ossos". Ainda não conseguiu "descobrir a palavra certa para descrever a emoção do momento".