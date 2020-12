Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro testa funcionários de lares

Hoje às 16:48 Facebook

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a proceder à realização de testes à covid-19 em profissionais de estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados de resposta a pessoas idosas, crianças, jovens e pessoas com deficiência, onde não exista identificação de casos suspeitos ou positivos.

A iniciativa acontece no âmbito de um protocolo celebrado com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, através do Instituto da Segurança Social (ISS). O objetivo é prevenir e mitigar a ocorrência de surtos nestas estruturas de apoio social.

Os profissionais das infraestruturas estão a ser encaminhados pelo ISS para a Unidade de Saúde da UTAD, onde são testados por enfermeiros qualificados e sob a Direção Clínica do médico Pedro Felgar. Após a recolha, as amostras são enviadas para análise no Centro de Testagem Covid-19 da UTAD.

