Capela que foi mudada duas vezes é hoje monumento da UTAD

Capela do Espírito Santo tem vindo a degradar-se com a humidade, mas a reitoria promete obras de recuperação para lhe dar mais dignidade.

Aparenta estar um pouco abandonado aquele "bloco" de pedra no meio de uma imensa quinta. Sagrado ele, académica ela. Indissociáveis agora, encontrados por acaso no passado. O "bloco" granítico é a Capela do Espírito Santo. Está na Quinta de Prados, nas bordas da cidade de Vila Real, para onde se mudou a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), nascida oficialmente há 35 anos. Pode não parecer, mas entre aquelas quatro paredes despidas há missa todas as semanas. E, em breve, vai ter obras de beneficiação.

"Vamos promover a sua recuperação, pois a capela começa a ter alguns sinais de degradação", diz, ao JN, o reitor da UTAD, Emídio Gomes. Por se tratar de "um património histórico que embeleza o campus" merece ter "mais dignidade". Conta fazer a intervenção "através do Programa Portugal 2030 e com o apoio da Direção Regional da Cultura do Norte". Mas não aponta uma data.