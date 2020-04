Cartaz do PEDU vence prémio internacional "Graphis Silver"

Hoje às 17:42 Facebook

O cartaz de apresentação do PEDU - Plano Estratégico De Desenvolvimento Urbano de Vila Real, que expressa a identidade corporativa, foi distinguido com o troféu "Graphis Silver", na categoria "Public & Social Services", nos prémios Graphis Poster Annual 2021.

Trata-se de uma das mais reconhecidas e cobiçadas distinções no mundo do design, e é por muitos especialistas considerado como o "Pritzker do Design", tendo em conta que a Graphis é uma referência internacional de excelência no design e nas artes visuais.

