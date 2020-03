Centro Hospitalar de Trás os montes e Alto Douro apela à "compreensão de todos"

Hoje às 15:22 Facebook

O Centro Hospitalar de Trás os montes e Alto Douro (CHTMAD) , do qual fazem parte as Unidades Hospitalares de Chaves, Lamego, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real estão , a partir deste domingo, com as visitas "temporariamente suspensas"

No comunicado publicado esta manhã o CHTMAD apela "à compreensão de todos", já que em causa está a segurança dos utentes, visitas e profissionais. No mesmo documento a entidade hospitalar explica que a medida surge por "indicação do Ministério da Saúde, no âmbito do plano de contenção da infeção pelo vírus COVID-19".

O município de Lamego, por exemplo, assegurou que o Serviço Municipal de Proteção Civil está em contacto permanente com as autoridades de saúde e servem de ponte para "manter os cidadão informados, através dos canais habituais".