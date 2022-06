Circuito de Vila Real com WTCR garante forte retorno à cidade

JN/Agências Hoje às 11:34 Facebook

O presidente da Câmara de Vila Real disse, hoje, que a "festa do automobilismo", com destaque para o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), tem um "impacto brutal" no concelho, antevendo uma "enchente" de público.

A 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que tem como prova rainha o WTCR, onde compete o piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic), realiza-se entre sexta-feira e domingo.

"O retorno para a cidade é brutal. Eu lembro que este evento é transmitido e retransmitido por vários canais de televisão, chegando a 111 países, sendo visto por milhões de pessoas", afirmou Rui Santos, à agência Lusa.

O autarca disse ainda que "os últimos estudos apontam para um retorno superior a 80 milhões de euros". "É olhar para os nossos hotéis, os restaurantes, para tudo aquilo que envolve o circuito, e ver aquilo que estão a faturar", apontou.

A organização do evento envolve um orçamento "de mais de dois milhões de euros" e conta com uma dotação orçamental municipal prevista de cerca de 1,5 milhões de euros.

"É um grande investimento. Aliás, é um investimento que vai ter que se intensificar nos próximos anos. Esperemos ter o apoio do Estado português e de fundos comunitários. Este ano ainda não temos, mas temos a expectativa de que ainda possamos vir a ter esses apoios", referiu.

Porque a "ambição é continuar a evoluir", será necessário "melhorar alguns aspetos na área da segurança para ter aqui provas ainda mais atrativas", referiu o autarca. "Estamos certos de que, mais uma vez, teremos uma enchente de público a ver este circuito, teremos uma grande festa", afirmou Rui Santos.

O circuito vai ter seis provas, com destaque para o WTCR, que cumpre a quinta etapa do campeonato em Vila Real, e há ainda provas dos campeonatos de Portugal Velocidade, 1300, Legends, Clássicos e troféu Kia.

José Silva, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR), disse que no WTCR participam 20 pilotos e, nas provas nacionais, estão inscritos "à volta de 100 pilotos", salientando que as "expectativas foram ultrapassadas" e a inscrição de alguns participantes já não pôde ser aceite. "É curioso, porque no todo nacional isto só acontece em Vila Real", frisou o responsável.

Além do evento desportivo, a organização preparou ainda um programa cultural que inclui o concerto dos Xutos & Pontapés.