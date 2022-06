Corrida angaria dois mil euros para crianças carenciadas

Receita de iniciativa da equipa Linces do Marão e da Continental reverte na totalidade para o Lar-Escola Florinhas das Neves, em Vila Real.

Este sábado pôs-se a jeito para uma iniciativa solidária em Vila Real. Começou fresco e, tal como os cerca de 300 atletas que participaram em duas corridas e numa caminhada, foi aquecendo e culminou com quase dois mil euros angariados para entregar ao Lar-Escola Florinhas das Neves.

Trata-se de uma instituição, com sede na cidade, que acolhe crianças do sexo feminino, com idades entre os 3 e os 10 anos, carenciadas ou privadas de meio familiar adequado ao desenvolvimento físico e intelectual.

As duas provas de cross trail, de 22 e 12 quilómetros cada, e uma caminhada, também de uma dúzia de quilómetros, foi organizada pela equipa Linces do Marão e pela Continental de Vila Real. Alfredo Ribeiro, presidente da Associação Trilhos Semelhantes, que integra os Linces do Marão, fez um "balanço positivo", não só porque "tudo correu bem em termos de experiência dos atletas nos percursos", como se "conseguiu o objetivo de ajudar a instituição". Deste modo fica em aberto a "possibilidade de se realizarem novos eventos do mesmo cariz".

Par além da prova desportiva em si, a iniciativa permitiu promover várias áreas naturais na envolvente à cidade de Vila Real, com destaque para os percursos naturais do rio Corgo, que integram zonas com passadiços em madeira e permitem circular pelas escarpas que antes eram praticamente inacessíveis.

Quanto à competição propriamente dita, Carlos Lopes, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, venceu a prova de 22 quilómetros com um tempo de 01:43:43, seguido do colega de equipa José Carvalho, com mais três segundos, e de Paulo Costa, da Amarante Trail Running, com mais quatro minutos e quatro segundos. A melhor mulher na geral foi Rafaela Bento, da equipa do CTM Vila Pouca de Aguiar, no 25º lugar, com 02:34:29.

A prova dos 12 quilómetros foi conquistada por Fábio Nunes com 1:06:44, seguido de Jorge Pedrosa a dois minutos e 36 segundos e Fábio Carvalho com mais dois minutos e 57 segundos. A mulher mais bem posicionada, Branca Leitão, chegou em 22º lugar com 1:54:28.