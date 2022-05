Corrida solidária realiza-se em Vila Real no dia 25 de junho

A equipa Linces do Marão e a Continental de Vila Real vão realizar, no dia 25 de junho, uma corrida solidária, cuja receita total vai reverter para o Lar-Escola Florinhas das Neves. Trata-se de uma instituição, com sede na cidade, que acolhe crianças do sexo feminino, com idades entre os três e os 10 anos, carenciadas ou privadas de meio familiar adequado ao desenvolvimento físico e intelectual.

Alfredo Ribeiro, presidente da Associação Trilhos Semelhantes, que integra a equipa de trail Linces do Marão, explica que a iniciativa é "uma forma de ajudar quem mais precisa", neste caso, "crianças desfavorecidas".

O valor da inscrição depende da época em que for feita e da prova escolhida, mas vai andar entre cinco e oito euros. Há uma corrida de Cross Trail com 22 quilómetros de extensão e outra de 12 quilómetros. Também está agendada uma caminhada de 12 quilómetros.

Alfredo Ribeiro explica que todas começam na Continental, na zona industrial de Vila Real. A caminhada e o trail mais curto têm passagem, para além de várias zonas da cidade, em aldeias próximas, como Portela, Bustelo, Paúlos e Folhadela. O trail longo também passa por Constantim, Mosteirô e Andrães, para além dos percursos naturais das escarpas do rio Corgo, que incluem passadiços em madeira. Todas terminam junto à Câmara Municipal de Vila Real.

Esta é a primeira iniciativa solidária da equipa dos Linces do Marão. EAs inscrições terminam no dia 15 de junho e podem ser feitas no site da Lap2Go