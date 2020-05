Covid-19: UTAD desenvolve aplicação informática que fornece dados por concelho

Hoje às 18:50 Facebook

Um investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, desenvolveu uma aplicação informática que permite a visualização e análise de dados por concelho, nomeadamente o número de infetados por covid-19 e os serviços médicos disponíveis.

A academia transmontana disse esta quarta-feira, em comunicado, que na solução informática ('dashboard') desenvolvida por Ricardo Bento "é possível encontrar, não apenas o número de infetados e a evolução ao longo do tempo, mas também dados demográficos e da rede de resposta médica".

"Tratam-se de dados que não envolvem apenas a informação do dia, mas que também permitem identificar padrões e 'clusters' sub-regionais, bem como a análise cruzada dos dados da covid-19 com variáveis relevantes para este contexto, como a densidade populacional e o nível de envelhecimento da população", explica o investigador do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento.

Ricardo Bento assegura que a aplicação permite também a "confrontação com a rede de resposta médica a nível local, identificando eventuais focos de pressão sobre o sistema, complementando, à escala local, a informação publicamente disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde".

