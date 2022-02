Criança de 12 anos atacada por "pitbull" à porta de casa

Um rapaz de 12 anos foi atacado por um cão de raça "pitbull". Foi mordido na mão direita e corre o risco de ficar com o dedo afetado e sem reação para sempre.

O incidente ocorreu, sábado de manhã, no Bairro da Telheira, em Parada de Cunhos, Vila Real. A mãe apresentou queixa contra o proprietário na GNR.

A mãe da criança, Paula Tunes, contou ao JN que os seus dois filhos, de 12 e 14 anos, estavam no passeio, a porta do prédio onde vivem, "à espera de uma tia que iria levar o mais novo ao centro de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19".

O proprietário do cão, que vive no mesmo prédio, terá entrado em casa com o animal. Por razões ainda desconhecidas, o cão terá escapado e saído novamente para a rua pela porta que estava entreaberta, pois, segundo Paula, "fecha mal".

"Uma vizinha gritou ao meu filho que o pitbull o ia atacar. Ele começou a correr e conforme levantou o braço para proteger o pescoço, o cão, que não tinha açaime, mordeu-o na mão e começou a sacudi-lo para trás e para a frente", recorda a mãe no relato feito ao JN. "O rapaz dono do cão veio logo a correr e meteu a mão dele na boca do animal para conseguir tirar a do meu filho", prosseguiu.

Transportado ao hospital de Vila Real em ambulância, de acordo com Paula Tunes, o menino "esteve duas horas e meia na sala de operações". Lamenta que o filho vá "ficar com três parafusos no dedo médio" e, prevê, que pode ficar como "sem vida". O resto da mão também apresenta feridas, devido à dentada do cão, mão "não tão graves".

O menino continua internado no hospital de Vila Real, medicado com antibiótico. A mãe prevê que possa ter alta na sexta-feira. "Está muito assustado. Diz que não quer vir para casa, porque tem medo de voltar a ser atacado. O irmão, que deu pontapés ao cão quando estava a morder o mais novo, também ficou em pânico".

Entretanto, Paula Tunes apresentou queixa na GNR de Vila Real contra o dono do pitbull. "A mãe dele telefonou-me a dizer para não me preocupar, pois tinha seguro do cão. Agora quero ver o que vai acontecer", acrescenta ainda a mãe da vítima. Paula espera que sejam tomadas medidas, pois recorda que, há cerca de dois meses, "o pitbull quase matou um cãozinho da vizinha".