Culinária com ciência na cozinha da UTAD

Laboratório abriu hoje e vai ajudar a formar novos nutricionistas.

Joana Moreira e Matilde Lopes estão "ansiosas" por experimentar as máquinas da cozinha laboratorial da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que foi hoje inaugurada. As estudantes do segundo ano de Ciências da Nutrição participaram na preparação de uma degustação gastronómica para a cerimónia do corte da fita, mas não foi suficiente para explorar todas as capacidades da chamada Kitchen Lab.

"É o melhor espaço em Portugal de cozinha laboratorial para apoio à área das Ciências da Nutrição", referiu o reitor da UTAD, Emídio Gomes. "Como futuros nutricionista é cada vez mais importante transmitir o conceito de cozinha tradicional, utilizando técnicas de confeção saudáveis", tornou Joana Moreira.