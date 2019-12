Distrito de Vila Real com 30 ocorrências entre a meia-noite e as 8 horas

Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

No distrito de Vila Real foram registadas cerca de 30 de ocorrências entre a meia-noite e 8 horas, a grande maioria relacionadas com quedas de árvores, segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com a fonte, as consequências do mau tempo começaram a sentir-se principalmente a partir das 2 horas e a maior parte das ocorrências reportadas estiveram relacionadas com quedas de árvores, que se verificaram um pouco por todos os 14 concelhos do distrito e envolveram dezenas de operacionais.

Houve situações de cortes de estradas, que foram resolvidas pelas corporações de bombeiros, e ainda casos em que as árvores caíram em cima de postes de eletricidade, tendo provocado cortes temporários de luz.

O CDOS adiantou que as restantes ocorrências estão relacionadas com quedas de elementos de construção em estruturas edificadas, como andaimes, e ainda alguns danos em telhados e uma inundação por precipitação intensa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu para hoje um aviso vermelho para nove distritos devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

No distrito de Vila Real, este aviso vigora entre as 12 e as 21 horas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.