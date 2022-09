Em Trás-os-Montes, espera-se um inverno duro com o preço do gás a disparar

Depois da pandemia, IPSS de Bragança e de Vila Real enfrentam a crise energética.

A energia, eletricidade e gás, tem um peso tão grande no orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) que, com os aumentos previstos, pode desequilibrar as contas deste ano.

Estima-se uma derrapagem a chegar aos 600 mil euros. "Entre agosto de 2021 e agosto de 2022, tivemos um aumento de 230% no preço do gás natural. Se no ano passado gastámos cerca de 87 mil euros, este ano o valor subiu para 279 mil euros. Com a eletricidade e os combustíveis, que também custam mais, estimamos que até ao fim de dezembro cheguem aos 500 mil euros de gastos", calculou Duarte Fernandes, membro da mesa administrativa da SCMB.