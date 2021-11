Equipas de saúde de Vila Real deslocam-se às aldeias para agilizar vacinação

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os profissionais de saúde de Vila Real deslocam-se às aldeias, ao domicílio e até aos quartéis de bombeiros para agilizar o processo de vacinação, evitar deslocações dos mais idosos e aglomerados nos centros de saúde.

"Estamos a articular com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão - Douro Norte e as juntas de freguesia e esse trabalho de parceria foi fundamental para agilizar todo o processo", afirmou hoje à agência Lusa Mara Minhava, vereadora da Câmara de Vila Real com o pelouro da Saúde.

Em causa está o processo de vacinação contra a gripe sazonal e a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19.

Na prática, explicou a autarca, as equipas do ACES vão às sedes das juntas de freguesia onde vacinam os mais idosos, que são os que possuem mais dificuldades em se deslocar até às unidades de saúde. Através desta parceria pretende-se também evitar grandes aglomerados de utentes nos centros de saúde.

O processo conta com a ajuda dos presidentes das 20 juntas de freguesia do concelho, que cedem os espaços e também identificam e avisam os utentes que estão a ser vacinados nesta fase, nomeadamente os maiores de 65 anos.

"Costumo dizer que os presidentes das juntas de freguesia são os olhos do ACES no território porque conhecem bem as pessoas", salientou Mara Minhava.

Na área do ACES Marão - Douro Norte, foram, até ao momento, vacinadas 2.500 pessoas, quer com a vacina da gripe, a da covid-19, quer com ambas. O agrupamento agrega os municípios de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real.

PUB

Neste território a estratégia adotada não é igual em todos os concelhos e, por exemplo, em Alijó os utentes estão a ser transportados pela câmara e juntas para os centros de saúde.

Segundo o ACES, o processo avança em três frentes, nomeadamente a vacinação em proximidade, no domicílio (para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida) e nas unidades de saúde.

Em casos em que o número de pessoas a vacinar o justifica, nomadamente nas corporações de bombeiros, as equipas deslocam-se também aos quartéis. Por exemplo, na quarta-feira, os profissionais de saúde vão ao quartel da corporação da Cruz Branca, em Vila Real.

O processo de vacinação abrange, neste momento, os maiores de 65 anos, os profissionais de saúde, os bombeiros e os funcionários das estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI).

"Do ponto de vista da gestão do ACES estamos satisfeitos com o ritmo da vacinação", afirmou o diretor executivo do ACES, Gabriel Martins.