Esta semana morreram duas pessoas após cair na lareira

Duas pessoas morreram, esta semana, devido aos ferimentos provocados pela queda para a lareira das respetivas casas, uma no concelho de Valpaços e outra no de Sabrosa, ambos do distrito de Vila Real.

O acidente mais recente é o da localidade de Souto Maior, concelho de Sabrosa. Ocorreu anteontem à tarde, cerca das 16 horas. Jerónimo Barros Carvalho, de 76 anos, ficou com queimaduras graves após cair para a lareira da casa onde reside com um filho. Foi este que alertou as autoridades.

O homem, com grande extensão do corpo atingido por queimaduras de terceiro grau, faleceu, ontem de manhã, no hospital de Coimbra, para onde foi transportado pelo helicóptero do INEM ainda na quinta-feira.

Na segunda-feira, pouco depois das 18 horas, Amândio da Eira Gonçalves, de 58 anos morreu após cair numa lareira, em Rendufe, no concelho de Valpaços. Quando os Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro chegaram ao local, o homem apresentava queimaduras da cintura para cima.

Devido à gravidade dos ferimentos, e apesar das manobras de reanimação, o médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação acabou por declarar o óbito no local.