Estudantes da UTAD organizam concerto para ajudar ucranianos

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, está a preparar, para quarta-feira à noite, um concerto solidário a favor dos milhões de pessoas afetados pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

O concerto foi designado por "A Melodia que nos Une" e vai realizar-se no dia 6 de abril, às 21.30 horas, no Teatro Municipal de Vila Real. Vão participar as tunas e os estudantes da academia transmontana.

A presidente da Associação Académica da UTAD, Maria Ferreira, explica que o desafio lhe foi lançado por Bia Lopes, uma estudante que participou no concerto solidário "Uma voz pela paz", no Porto, e achou que faria sentido organizar-se uma iniciativa semelhante em Vila Real.

A ideia foi bem acolhida pela associação e vai ser concretizada esta quarta-feira. "A receita da bilheteira e outros bens que as pessoas queiram dar vão para as pessoas que estão a ser afetadas pela guerra na Ucrânia", refere Maria Ferreira. Os outros bens que serão recolhidos nesta iniciativa podem ser alimentos, produtos de higiene e de primeiros socorros, entre outros.

Os bilhetes para assistir ao concerto custam três euros e podem ser adquiridos no Teatro de Vila Real e na loja da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Bia Lopes, Manuel Bastos, Diogo Linhares e Tatiana Alves são os estudantes da UTAD que vão subir ao palco, para além da Vibratuna, a TransmonTuna e a Tuna Académica da UTAD. "Temos um programa bastante completo, feito com alunos desta casa e que dão o exemplo de que estão presentes em momentos como estes".