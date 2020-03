Evacuação de lar de idosos em Vila Real durou mais de oito horas

Eduardo Pinto Hoje às 09:46 Facebook

Durou mais de oito horas a evacuação do Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, onde 88 utentes e funcionários testaram positivo ao novo coronavírus. A complexa transferência de 53 idosos infetados, mas assintomáticos, para a unidade vila-realense do Trofa Saúde Hospital, começou às 20.45 horas de sexta-feira e ficou concluída às cinco da manhã deste sábado.

"A maior operação sanitária de sempre realizada no concelho", como a classificou o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, mobilizou cerca de 50 operacionais e 25 viaturas, entre bombeiros das duas corporações do concelho (Cruz Branca e Cruz Verde), PSP, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército e Proteção Civil.

Fonte do município vila-realense explicou que a operação foi demorada devido à "necessidade de assegurar todas as condições de higiene e segurança" aos bombeiros que fizeram o transporte e aos idosos transportados.

Ao início desta manhã começaram a sair as funcionárias da instituição, bem como os elementos do Exército, da Cruz Vermelha e as enfermeiras voluntárias que ali permaneciam.

As trabalhadoras que testaram positivo vão para casa cumprir isolamento profilático, descansar e recuperar de uma semana angustiante, após, no passado domingo, ter sido conhecido o primeiro caso de um utente com Covid-19.

O Município de Vila Real classificou o processo como "complexo e inédito". Tanto que obrigou a "algumas alterações de estratégia e adaptação ao longo de quatro dias". Apesar disso, entende que "a solução encontrada em articulação entre a autarquia, a Saúde e a Segurança Social, parece ser a mais acertada".

Após ser concluída, esta madrugada, a câmara agradeceu "a todos os que contribuíram para o desfecho da situação". É o caso de bombeiros, Exército, Proteção Civil, Cruz Vermelha, PSP, enfermeiras voluntárias e trabalhadores da autarquia. Agradeceu também às colaboradoras do lar, a quem foi proposto, na quinta-feira, que regressassem às suas casas, mas optaram voluntariamente por permanecer até ao fim da operação.

Segundo fonte da Câmara de Vila Real, este sábado entra em ação o Exército no Lar de Nossa Senhora das Dores. Vai limpar e desinfetar as instalações, preparando-as para o regresso dos seus habituais residentes.

Três utentes saíram do lar durante a tarde de sexta-feira, depois de terem testado negativo, e foram transportados, em duas ambulâncias dos bombeiros da Cruz Branca e da Cruz Verde de Vila Real, para o Hospital de Vila Nova de Gaia. Outros 11, com Covid-19, estão, desde terça-feira, no Hospital Militar do Porto.

Esta sexta-feira, 29 funcionários do lar que, por não estarem ao serviço, ainda não tinham sido testados, foram submetidos a testes por parte de uma equipa do INEM.

"Inacreditavelmente, alguns testes demoraram mais de 25 horas, outros mais de 36"

O autarca vila-realense, Rui Santos, não faz qualquer previsão de quando poderão ser conhecidos os resultados. "Testes feitos pelo INEM são uma verdadeira incógnita. Inacreditavelmente, alguns demoraram mais de 25 horas, outros mais de 36 horas, pelo que não me atrevo a fazer prognósticos", disparou.

Após ser conhecido o primeiro caso, no domingo, os resultados da primeira vaga de testes, conhecidos terça-feira, revelaram 13 idosos e sete funcionários infetados pelo novo coronavírus. Os da segunda foram dados a conhecer em duas prestações. Quinta-feira à noite soube-se que mais 25 (de um total de 29) testes tinham dado positivo, e, esta sexta-feira de manhã, foi feito o balanço: 99 testes realizados, com 68 utentes e 20 funcionários com Covid-19.

Este domingo vai começar a funcionar, na cidade, o segundo centro de testes à Covid-19. O primeiro é o laboratório do Hospital de Vila Real e o segundo é um centro que resulta de uma parceria entre o Município de Vila Real e a Administração Regional de Saúde.

Fica localizado no Centro de Formação dos Bombeiros da Cruz Verde, perto do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Segundo fonte da Câmara Municipal, "apenas poderão recorrer a este centro de testes as pessoas que para ele sejam encaminhadas, quer pela Linha Saúde 24, quer por indicação médica".