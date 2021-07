Faltam casas em Vila Real e as que há são das mais caras do Interior

Eduardo Pinto Hoje às 09:45 Facebook

Abertura de dois hospitais agudizou problema. Estudantes universitários queixam-se de falta de habitação e de contínuo aumento de preços.

Vila Real está à míngua de alojamento. O problema tem vindo a agravar-se nos últimos anos devido a uma maior procura pela cidade, com a abertura de dois hospitais privados e de outras grandes empresas, a que se junta a demanda dos estudantes universitários. O que existe é considerado caro para uma cidade do interior, num concelho com quase 50 mil habitantes.

Um apartamento T3 por menos de 500 euros de renda mensal começa a ser um achado. Dependendo da localização e estado pode superar 700 euros. No mercado dos novos, o cenário é semelhante. De acordo com o mais recente boletim do Instituto Nacional de Estatística (INE), referente aos preços da habitação ao nível local, o valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares em Vila Real só é ultrapassado por Viseu e Évora em toda a faixa interior do país.