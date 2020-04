Fãs das corridas de Vila Real levam compras a casa

Eduardo Pinto Hoje às 18:26 Facebook

É meio-dia. Isilda Costa abre a porta de casa, em Vila Real, e aguarda. É a hora combinada com os jovens da Associação "Respiramos Gasolina".

Armando Silva, Daniel Palheiros e Paulo Ribeiro não tardam. Abrem o portão da rua e entregam um saco com leite, pão, massa e outros bens alimentares. É um contacto breve. Uma das muitas entregas de compras feitas em tempo de confinamento por causa da pandemia, a quem não convém sair de casa.

"Apesar de muitas pessoas terem um familiar ou um vizinho que pode ajudar, há sempre quem precise destes serviços", explica Daniel. É o caso de Isilda Costa. Tem 61 anos e é doente oncológica. Vive só com o marido, que é diabético e insulinodependente. "Por isso é que preferimos não sair de casa", diz ao JN para justificar o recurso aos serviços prestados de forma gratuita pela "Respiramos Gasolina".

A associação surgiu como um movimento de jovens em 2016, no segundo ano da prova do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo no circuito citadino de Vila Real. "Foi pelo gosto comum pelos automóveis", adianta Armando Silva. Ele e os amigos, naturais da cidade, cresceram a "ouvir falar das corridas" e a "febre" subiu quando as provas internacionais regressaram, em 2015. "Queríamos muito promover Vila Real a partir deste evento". Começaram com uma página no Facebook que denominaram "Respiramos Gasolina" e que ainda se mantém.

Foi nela que colocaram os contactos para serem usados por quem precise de ajuda durante o tempo que durar o risco de contágio pelo novo coronavírus. E foi através dela que Isilda Costa tomou conhecimento da iniciativa. "Vi no Facebook que a associação estava a dar apoio às pessoas que estavam em casa, que não podiam ou não deviam sair, e eu aproveitei". Gostou do serviço e recomendou a outros.

Primeiro caso de Covid-19

O primeiro caso de Covid-19 no concelho de Vila Real foi conhecido no dia 22 de março. É um utente do Lar Nossa Senhora das Dores que já recuperou da doença e regressou à instituição onde cerca de 70 idosos testaram positivo. Oito deles faleceram. O lar, com quase uma centena de infetados, entre utentes e profissionais, constituiu o principal foco de preocupação das autoridades nos últimos dias de março. Um mês volvido, representa cerca de dois terços dos casos de Covid-19 no concelho.

Computadores

A Continental Advanced Antenna vai oferecer, amanhã, computadores aos dois agrupamentos de escolas de Vila Real, no âmbito do apoio aos alunos afetados pela atual pandemia. A partir das 11 horas vai à Escola Secundária Morgado de Mateus entregar 10 computadores e à Escola Diogo Cão deixar 16.

À lupa

Ensino

A Câmara de Vila Real emprestou 200 computadores e tablets a alunos de modo a possibilitar-lhes o acesso ao ensino à distância. Foram também disponibilizados 120 espaços de utilização individual de Internet em estabelecimentos de ensino de todo o concelho.

150 camas

A residência universitária de Codessais e o edifício do ex-CIFOP, ambos cedidos à autarquia vila-realense pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foram dotados com 150 camas e condições necessárias para acolher pessoas com Covid-19 ou que necessitem de alojamento temporário.

Rastreio

Autarquia de Vila Real instalou um centro de rastreio à Covid-19, com capacidade para realizar 100 análises diárias. Funciona todos os dias no centro de formação dos Bombeiros da Cruz Verde e permite fazer o teste sem ser preciso sair do carro.