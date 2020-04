Homem de 59 anos sofre queimaduras de 1.º grau em explosão de pólvora

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

O acidente aconteceu quando o homem estava a manusear um "engenho" explosivo no quintal de casa.

Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido depois de uma explosão com pólvora. O incidente aconteceu ao início da tarde deste sábado na localidade de Covas do Douro, no concelho de Sabrosa.

De acordo com o segundo comandante dos bombeiros voluntários de Provesende, José Silva, a vítima sofreu queimaduras de "primeiro grau nos membros superiores e face".

A explosão aconteceu no quintal de casa da vítima. Os bombeiros foram acionados às 14.37 horas, mas quando chegaram ao local encontraram o homem já em casa, para onde se deslocou com a ajuda de familiares.

Segundo o JN apurou, o homem estava a manusear um engenho explosivo "que tinha ali parado há muitos anos" e quando foi mexer "naquilo" a explosão aconteceu. Ainda se desconhece de que tipo de material se trata.

A vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Provesende para o Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro.

Para o local foram mobilizadas duas viaturas e quatro operacionais. Estiveram também a GNR e uma viatura médica de Vila Real.