Filandorra saiu à rua contra a falta de apoios

A companhia de teatro, com sede em Vila Real, saiu à rua esta quinta-feira para mostrar o seu descontentamento com a falta de apoios à cultura.

"Trás-os-Montes também é Portugal" foram as palavras de ordem da Filandorra, que se queixa de falta de apoios por parte do Governo, uma situação que se agravou com a pandemia de covid-19. A Praça do Município de Vila Real foi o palco escolhido para mostrar que "a cultura está a morrer" e que "a companhia pode morrer se nada for feito", explica David Carvalho, diretor do teatro.

"Estamos aqui para fazer ver ao senhor primeiro-ministro que a ministra da Cultura está a mais no Governo e que se deve demitir", acrescenta.

