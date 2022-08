Fogo de Vila Real novamente dado como dominado

JN/Agências Hoje às 00:17 Facebook

O incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, em Vila Real, e que sofreu uma reativação na quarta-feira à tarde, voltou a ser dado como dominado esta noite, segundo a Proteção Civil.

Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que deflagrou no concelho de Vila Real estava pelas 23.50 em resolução.

No terreno, mantinham-se, pelas 00.10 de hoje, 319 operacionais, apoiados por 91 viaturas.

A reativação do fogo na tarde de quarta-feira, foi potenciada pelas alterações das condições meteorológicas, nomeadamente a direção e intensidade do vento no local, não colocou casas em perigo, referiu pelas 20:00 o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Miguel Fonseca.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, contabilizou esta quarta-feira uma área ardida de cerca de 6000 hectares.