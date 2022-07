Granizo destrói plantações de batata e milho em Vila Real

Vale da Campeã foi a zona afetada por uma forte trovada acompanhada de granizo e chuva intensa. Produção de castanha deve ficar reduzida a metade.

Começou esta quarta-feira a avaliação dos prejuízos causados nas culturas agrícolas por chuva intensa e queda de granizo, terça-feira à tarde, na freguesia da Campeã, concelho de Vila Real. Batata, milho e castanha são as mais afetadas.

O presidente da Junta de Freguesia da Campeã e da Associação de Agricultores do Concelho de Vila Real, Jorge Maio, disse, ao JN, que, por volta das 18 horas de terça-feira, e durante "quase 40 minutos", abateu-se sobre aquela zona uma "forte trovoada, acompanha de granizo de grandes dimensões e chuva forte".

As plantações de batata e milho registam "perdas de 100%", enquanto o castanheiro, atualmente em fase de floração, deve ter perdas de produção "na ordem dos 50%". De qualquer modo, só uma avaliação mais detalhada vai permitir apurar os estragos com maior certeza.

Jorge Maio explicou também que três casas desabitadas sofreram estragos. "Houve a derrocada de um telhado e uma parede está em risco de ruir para a via pública". Outras duas casas devolutas que já estavam sinalizadas "ficaram ainda mais degradadas". Registou-se ainda o arrastamento de terras e gravilhas para as estradas.

A batata e o milho são as culturas predominantes na freguesia da Campeã, no sopé da Serra do Alvão, onde vivem "cerca de 1400 pessoas". Embora já "sejam poucas" as famílias que vivem delas, para a maior parte são "um complemento a outras atividades".

O milho, por exemplo, tem como principal utilidade a alimentação de animais, com destaque para vacas leiteiras, e ainda ovelhas ou galinhas.

Jorge Maio referiu também que "não têm sido habituais estes fenómenos meteorológicos no vale da Campeã". Em fevereiro de 2018 foi o gelo que "derrubou linhas de alta tensão e árvores", mas trovoadas com granizo desta dimensão "já há vários anos que não aconteciam".

O mau tempo de terça-feira também afetou outras zonas do distrito de Vila Real, com registo de queda de granizo nos concelhos de Chaves e de Vila Pouca de Aguiar.