Granizo em Vila Real. "Em 15 minutos perdemos um ano de trabalho"

Forte trovoada acompanhada de granizo atingiu de forma muito severa duas freguesias de Vila Real. "90% da colheita desta vindima ficou afetada".

Foram cerca de 15 minutos de queda de granizo intenso, do tamanho de "nozes e bolas de pingue-pongue". "Um ano de trabalho ficou reduzido a quase nada", conta Leonilde Couto, viticultora de Abaças, Vila Real, uma das prejudicadas com o mau tempo de anteontem à noite, que também arrasou plantações em Guiães. Segundo o levantamento dos técnicos do Ministério da Agricultura, há 300 hectares de vinha com prejuízos.

Em 60 anos de vida, Leonilde garante que nunca viu "nada assim". Costuma ter uvas para produzir cinco pipas por ano, mas depois da tempestade, que mais parecia "o fim de mundo", se colher uma pipa "já é muito", diz a viticultora, que ainda anda a fazer contas à vida, mas considera que "90 % da produção foi atingida".