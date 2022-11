Hipermercado raciona péletes: "Aquecem muito mais e fazem menos cinza"

Apesar de estarem mais caros, Anabela Ribeiro não prescinde dos péletes para climatizar a casa.

Anabela Ribeiro saiu ontem de manhã do Bricomarché de Vila Real com 10 sacos de péletes. No total, 150 quilos pelos quais pagou 89,90 euros. Noutros anos comprava cada saco de 15 quilos a "três euros e pico, quatro euros no máximo". Este ano "é mais do dobro". Foi onde os encontrou mais baratos. Noutra grande superfície da cidade vila-realense, verificámos que o saco de 15 quilos de péletes custava, ontem, 10,99 euros.

Anabela lá pediu a um funcionário da loja que lhe levasse os 10 sacos até ao carro. Pelas suas previsões hão de dar para 10 dias. Ou seja, "um saco por dia" para manter a casa quente. O objetivo era levar mais, aproveitando o preço, mas não pôde. "Isto nunca aconteceu, mas este ano estão a limitar o que cada cliente pode levar".