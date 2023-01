Homem de 45 anos morre em acidente no aterro sanitário de Vila Real

JN/Agências Ontem às 21:24 Facebook

Um homem de 45 anos morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com uma viatura no aterro sanitário de Andrães, no concelho de Vila Real, disse fonte da GNR.

A fonte referiu que o acidente terá ocorrido quando o condutor de um camião de recolha de lixo estava a fazer uma descarga no aterro e a viatura resvalou e capotou.

A GNR disse que o homem acabou por falecer no local.

O alerta para o acidente foi dado às 17.56 horas e para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre bombeiros, INEM e militares GNR.