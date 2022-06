Homem morre atropelado na A4 em Vila Real

Um homem de 43 anos, natural do concelho de Vila Pouca de Aguiar, morreu, na noite de sexta-feira, na sequência de um atropelamento na A4, na zona de Parada de Cunhos, quando parou na estrada para verificar uma avaria.

O acidente ocorreu pelas 23.27 horas ao quilómetro 86,4 da autoestrada transmontana, no sentido Vila Real-Amarante, numa altura em que a vítima parou o veículo na berma, com o objetivo de verificar uma avaria, acabando por ser atropelado por um carro que circulava no mesmo sentido, conduzido por um jovem.

Uma fonte dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, explicou que "a vítima foi projetada" e o óbito foi declarado no local do acidente. Segundo apurou o JN, a vítima mortal é Jorge Carocha, funcionário da portaria no Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar.

O condutor da segunda viatura não sofreu ferimentos, mas foi encontrado pelos bombeiros em estado de choque pelo sucedido.

O socorro envolveu equipas da Viatura Médica e de Emergência e Reanimação de Vila Real e equipas dos Bombeiros da Cruz Branca.

A GNR está a investigar as causas do acidente.