Idoso desaparecido em Vila Real desde domingo localizado esta manhã

O homem de 70 anos que estava dado como desaparecido desde domingo, de um lar em São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, foi localizado esta manhã por populares.

A fonte explicou que o idoso foi localizado pelas 08:00 de hoje por populares, na aldeia de Sanguinhedo, encontrando-se "bem de saúde", apesar de "estar um pouco debilitado", tendo sido transportado à unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), disse à agência Lusa fonte da GNR.

O alerta do desaparecimento foi dado pela direção do lar no domingo, dia em que foram iniciadas as buscas pelo homem, que evolveram vários militares da GNR, entre os quais dois binómios (homem/cão).

De acordo com a fonte, além das buscas por terra, os militares da GNR e os operacionais dos Bombeiros Voluntários da Cruz Verde, Vila Real, foram também auxiliados por um drone.