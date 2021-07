Incêndio atinge oficinas da Citroën na zona industrial de Vila Real

JN/Agências Hoje às 08:17, atualizado às 09:32 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, no armazém da Citroën na zona industrial de Vila Real. Dois bombeiros tiveram de ser assistidos.

O alerta para o incêndio foi dado às 4.28 horas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

O incêndio afetou dois automóveis e foi combatido por 34 operacionais, dois dos quais foram assistidos devido ao calor, disse fonte dos bombeiros.

O segundo comandante da corporação da Cruz Verde, Ricardo Costa, disse à agência Lusa que à chegada ao local os bombeiros depararam-se com um "foco ativo" e tiveram que criar condições de segurança para os operacionais entrarem nas instalações.

Segundo o responsável, o incêndio terá deflagrado na zona das oficinas, tendo afetados dois veículos e, depois, o fumo "tomou o edifício todo", mas não se terão verificado "danos estruturais" nem foi afetada a zona do stand de automóveis.

Ricardo Costa referiu que durante as operações de combate ao incêndio e devido ao calor e ao fumo dois bombeiros foram assistidos no local e depois e encaminhados ao hospital por precaução.

Esta manhã, de acordo com o segundo comandante, estavam já concluídas as manobras de ventilação do edifício.

Para o local foram mobilizados 34 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre os bombeiros voluntários da Cruz Verde, militares da GNR e um elemento da Proteção Civil Municipal de Vila Real.