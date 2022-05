Incêndio destrói duas casas devolutas em Vila Real

JN/Agências Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas casas devolutas ficaram na noite desta terça-feira destruídas por um incêndio na cidade de Vila Real, tendo um bombeiro sofrido ferimentos ligeiros, adiantou à agência Lusa a Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, não há vítimas civis a assinalar.

O fogo "foi dado como dominado às 22.27 horas", após ter-se iniciado pelas 21.22 horas.

No local, cerca das 23 horas, encontravam-se ainda 31 operacionais, apoiados por oito viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo, estando a PSP a investigar as causas do incêndio.