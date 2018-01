A4 fechada entre Vila Real e Amarante para limpeza de combustível na via

Sandra Borges Hoje às 15:31, atualizado às 16:15 Facebook

A Autoestrada 4 (A4) está cortada ao trânsito entre os nós da Campeã e Padornelo, no sentido Vila Real Amarante, para limpeza de combustível derramado na via na sequência de um acidente ocorrido esta quinta-feira de manhã.

O troço, que inclui o Túnel do Marão, está encerrado desde o início da manhã, após o despiste de um veículo pesado, perto de Padronelo, que embateu nos rails de proteção, que estão a ser reparados.

O derrame de combustível deu-se no sentido Vila Real-Amarante, pouco depois da saída da galeria do Túnel, já no distrito do Porto.

O trânsito está a ser desviado para o Itinerário Principal 4 (IP4). Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana, a via deverá ser "reaberta por volta das 16 horas".