A4 reabriu na via entre Vila Real e Amarante

Ontem às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A A4 reabriu ao trânsito entre os nós da Campeã e Padronelo, no sentido Vila Real - Amarante, depois de várias horas fechada para limpeza de combustível derramado na via.

O troço na A4, onde se inclui o Túnel do Marão, esteve cortado entre as 9.30 horas e as 16.20 horas, depois de um despiste de uma viatura pesada, ao quilómetro 64 que provocou o derrame de combustível na via.

Segundo fonte da GNR, o derrame foi provocado pela rotura dos depósitos de combustível e estendeu-se por cerca de quatro quilómetros.

A autoestrada, no sentido Vila Real-Amarante, foi fechada para os bombeiros procederem à lavagem e limpeza da via.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta manhã, um pesado despistou-se na A4, depois da saída do túnel, na zona de Padronelo, Amarante. O condutor da viatura foi conduzido ao hospital por precaução e o trânsito foi desviado para o IP4.