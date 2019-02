Alunos do distrito de Vila Real sem aulas por causa da neve

Hoje às 16:49 Facebook

Alunos de Montalegre, Boticas e Vila Pouca de Aguiar regressaram mais cedo a casa devido à neve que está, esta sexta-feira, a cair com intensidade nestes concelhos do distrito de Vila Real, segundo fontes da Proteção Civil.

David Teixeira, vereador da Proteção Civil da Câmara de Montalegre, disse à agência Lusa que as escolas do concelho fecharam mais cedo, como medida de precaução para que os alunos possam regressar a casa.

A neve começou a cair com bastante intensidade durante a tarde de hoje e, segundo o responsável, os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno nas operações de limpeza.

O concelho está preparado para estas situações e dispõe de vários veículos dos bombeiros e câmara para limpar a neve das estradas e também, se necessário, espalhar sal.

Quando é necessário, o município contratualiza ainda com particulares a utilização de tratores, também com equipamento adaptado, que vão para as estradas ajudar nas operações de limpeza.

O presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, disse à Lusa que os alunos do circuito de Alturas do Barroso, na zona mais alta do concelho e que corresponde a cinco aldeias, também regressaram mais cedo a casa por precaução devido à neve.

Em Vila Pouca de Aguiar, o agrupamento de escolas ordenou também o regresso dos alunos a casa.

Devido à neve, a GNR de Vila Real aconselha os automobilistas a circularem com muita precaução nas estradas do distrito e refere que as situações mais preocupantes ocorrem na Autoestrada 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, na Autoestrada 7, entre Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena, e ainda no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona da serra do Marão, entre Vila Real e Amarante.