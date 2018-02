Alunos sem aulas e vias afetadas pela neve e queda de árvores em Vila Real

Hoje às 08:23 Facebook

Twitter

A neve e a queda de árvores estão a provocar constrangimentos em várias estradas do distrito de Vila Real, onde hoje as atividades letivas vão estar suspensas nos concelhos de Alijó, Montalegre, Murça e Vila Pouca de Aguiar.

Na terça-feira, o distrito de Vila Real foi atingido por um grande nevão que provocou grandes dificuldades na circulação rodoviária e levou ao encerramento, mais cedo, das escolas de 11 dos 14 concelhos do distrito.

Segundo fonte da GNR, esta manhã permanecia cortado ao trânsito o Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, que atravessa a serra do Marão, entre os nós da Campeã (Vila Real) e Padronelo (Amarante).

Depois, pelo distrito há o registo de vários troços de estradas cortadas, entre nacionais e municipais, principalmente por causa da queda de árvores e também pela neve. Situações que se verificam, por exemplo, em Boticas, Chaves, Valpaços, Ribeira de Pena, Mondim de Basto ou Vila Pouca de Aguiar.

De acordo com a proteção civil, a queda de árvores foi ocorrência com mais registos esta noite, no distrito de Vila Real.

Hoje, devido às condições climatéricas, não há atividades letivas nas escolas de Alijó e Murça, incluindo a escola profissional, bem como nos Agrupamentos de Escolas de Vila Pouca de Aguiar e Doutor Bento da Cruz, em Montalegre.