Animais à solta no IP4 pela segunda vez este mês

Dois burros andaram à solta durante alguns minutos, esta segunda-feira, no Itinerário Principal 4 (IP4), em Vila Real. A situação é recorrente junto aos nós de acesso a Arrabães e Campeã.

A entrada dos animais na via "não causou qualquer incidente", disse ao JN uma fonte da GNR.

"Os automobilistas que passaram no local avistaram os animais que estavam na berma e avisaram as autoridades. A zona dos acessos ao IP4 tem boa visibilidade e não houve incidentes com os animais que foram retirados da via", explicou.

No início do mês, alguns cavalos provocaram constrangimentos na circulação rodoviária junto ao nó de Arrabães do Itinerário Principal 4, em Vila Real.

A circulação rodoviária diminuiu consideravelmente no IP4 desde a abertura do Túnel do Marão/A4, em 2016.