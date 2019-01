Atleta paralímpico prepara-se para chegar ao Campeonato do Mundo

Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Mário Trindade realizou, este mês, um estágio, em Vila Real de Santo António, com o objetivo de se preparar para as próximas competições, que decorrem, em fevereiro, no Dubai.

O atleta paralímpico de atletismo em cadeira de rodas estará em prova entre 10 e 16 de fevereiro nos IWAS World Games / Sharjah 2019. De seguida, entre os dias 18 e 20, irá competir no 9th Sharjan International Open Athletics Meeting e, por fim, de 21 a 28, no 11th Fazza Para-Athletics Championships - Dubai World Para Athletics Grand Prix.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes