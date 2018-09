Atrasos no pagamento de transportes compromete funcionamento dos Bombeiros de Vila Real

Hoje às 13:04 Facebook

A Federação dos Bombeiros do distrito de Vila Real está preocupada com os atrasos no pagamento de transportes do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro aos Corpos de Bombeiros do distrito.

O atraso no pagamento dos serviços prestados pelas 26 corporações ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) ronda os sete meses. A situação está, segundo a Federação dos Bombeiros do distrito, a colocar em causa o normal funcionamento das Associações Humanitárias.

