Aulas deverão ser retomadas quinta-feira no distrito de Vila Real

As atividades letivas deverão ser retomadas na quinta-feira nas escolas do distrito de Vila Real, fechadas desde terça devido à neve e gelo.

O distrito de Vila Real foi atingido por um nevão na terça-feira que levou à suspensão das atividades letivas em muitas escolas, um cenário que se repetiu esta quarta.

O serviço municipal de proteção de Alijó informou, ao final da tarde desta quarta-feira, que dado o desagravamento do estado do tempo, na quinta-feira os transportes escolares vão voltar a circular na rede viária e as escolas vão reabrir. O mesmo deverá acontecer nos concelhos de Murça, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Boticas, Montalegre, Chaves ou Valpaços.

As fontes ressalvam, no entanto, que tudo dependerá das condições atmosféricas que se verificarem durante a noite, mas que as previsões apontam para a queda de chuva.

Durante esta quarta-feira, a neve, o gelo e a queda de árvores provocaram dificuldades de circulação em várias estradas.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que, ao final da tarde desta quarta-feira, as principais vias do distrito estavam transitáveis, mantendo-se cortadas a Estrada Nacional 15 (EN15), na zona da serra do Marão, e a EN 304, entre a Campeã (Vila Real) e Mondim de Basto.