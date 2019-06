Autocarro incendeia-se a um quilómetro do túnel do Marão

Hoje às 12:41 Facebook

Um autocarro incendiou-se, esta sexta-feira, ao quilómetro 80 da A4, no sentido Vila Real - Porto, a cerca de um quilómetro da entrada no Túnel do Marão. Segundo fonte dos bombeiros voluntários da Cruz Branca, "registaram-se apenas danos materiais".

Ao aperceber-se do foco de incêndio, o motorista do veículo terá atuado de imediato com um extintor, o que "permitiu que as chamas não evoluíssem e a quantidade de danos fosse menor", disse fonte da corporação da Cruz Branca, que efetuou o rescaldo do incêndio e "algumas verificações por forma a garantir a segurança de todos".

O alerta foi recebido às 10.53 horas e não houve necessidade de cortar a A4. A circulação rodoviária fez-se de forma condicionada durante as operações de socorro, mas já foi totalmente restabelecida. Para o local, foram acionados sete operacionais e duas viaturas dos bombeiros da Cruz Branca, assim como a GNR.