Automobilistas presos na A4 durante horas por causa da neve

A acumulação de neve está provocar longas filas de espera e fortes constrangimentos na circulação na Autoestrada 4 (A4), entre os nós de Murça e o Alto do Pópulo, Alijó.

Há automobilistas que garantem que estão "há mais de quatro horas retidos" na via, "sem conseguir avançar". Um acidente entre o limpa-neves que estava na zona e uma ambulância provocou danos no sistema que espalha o sal.

"Estou há várias horas para fazer menos de 10 quilómetros. Algumas pessoas estão a ficar muito nervosas porque não têm água nem comida", relatou um automobilista ao JN. Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), "ainda há muitas viaturas paradas" devido à acumulação de neve, que caiu intensamente na zona a partir das 18 horas. Os constrangimentos estão a sentir-se nos dois sentidos. "Mas a maior espera está a sentir-se no sentido Bragança - Vila Real", adiantou a fonte.



Vários automobilistas referem que o primeiro constrangimento aconteceu quando "um camião atravessou-se na via" na zona do Pópulo. "Tivemos várias viaturas atravessadas na estrada e sem conseguirem subir a via", explicou fonte da GNR, que pede aos automobilistas para evitarem deslocações desnecessárias e que circulem com precaução.