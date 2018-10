Bombeiro ameaçado depois de atropelar ovelhas no IP4

Sandra Borges Hoje às 17:40 Facebook

Uma ambulância dos bombeiros da Cruz Branca atropelou três ovelhas que andavam a deambular pelo IP4, junto ao nó de Arrabães, em Vila Real, zona onde é habitual muitos animais entrarem naquela via. Enquanto o condutor da ambulância que transportava um doente aguardava a chegada de outra viatura da corporação, foi ameaçado por quatro indivíduos que apareceram no local do acidente e retiraram os animais mortos.

O comandante da corporação, Orlando Matos, afirmou que "o bombeiro tentou fotografar a situação, mas os homens tiraram-lhe o telemóvel e atiraram-no ao chão".

Por causa dos danos provocados na ambulância e pelas ameaças ao bombeiro, a corporação e o operacional apresentaram queixa na GNR. Orlando Matos adiantou que a Infraestruturas de Portugal, concessionária do IP4, já se disponibilizou para pagar os estragos na ambulância.

O comandante explicou que "o condutor foi surpreendido pela presença dos animais na via e não conseguiu evitar o embate, que provocou alguns danos na ambulância, que estava a fazer o transporte de um doente para uma aldeia".

A entrada de animais naquela via não é inédita, mas fonte da GNR revelou que foi a primeira vez que provocou um acidente, este ano. Quando a GNR chegou ao local do acidente, os animais já não estavam na via.

No início de agosto, vários cavalos invadiram a estrada, junto ao mesmo nó. Poucos dias depois, dois burros também entraram no IP4, desta vez através do nó da Campeã, a cerca de quatro quilómetros do acesso onde se deu o acidente.